Am 24. März soll entschieden werden, wie das Café im Erdgeschoss des W4 heißen soll, dem neuen Wohn- und Geschäftskomplex gegenüber des Marktplatzes. 55 Bürger aus Waldmohr und den Nachbarorten haben sich laut Stadtbürgermeister Jürgen Schneider am Namenswettbewerb beteiligt – teils mit mehreren Vorschlägen.

77 verschiedene Namensvorschläge sind bis zum Stichtag bei Schneider eingegangen. Häufig genannt wurden dem Stadtbürgermeister zufolge die Namen „Zum Stehkragen“ (auch in mehreren Schreibweisen) und „Stadtcafé“. Das bedeutet aber nicht, dass einer der beiden Vorschläge letztlich das Rennen machen wird. Denn die Entscheidung, wie das Café künftig heißen wird, soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 24. März treffen. Am kommenden Montag, 15. März, werden die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen und die Stadtspitze eine Vorauswahl treffen. „Ideal wären drei Vorschläge, wenn wir uns auf fünf einigen, ist das auch in Ordnung“, sagt Schneider.

Wann das neue Café im Stadtzentrum eröffnet, ist noch unklar und hängt von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. „Es bringt nichts, wenn wir das Café öffnen und dann kurze Zeit später, wenn sich die Infektionslage vielleicht noch mal zuspitzt, wieder schließen müssen“, betont Schneider gegenüber der RHEINPFALZ. Das neue Café wird im Erdgeschoss des W4 untergebracht, dem neuen Gebäudekomplex an der Weiherstraße. Bis zu 40 Plätze soll das Café bieten und von der Gemeinde betrieben werden. Im W4 sollen zudem das Bürgerbüro der Verbandsgemeinde sowie die Bücherei untergebracht werden. Das W4 soll Schneider zufolge bis Anfang September fertig sein.