Die Entscheidung ist gefallen. Das Waldmohrer Bürgercafé wird den Namen „W4“ tragen. So lautet auch der Projektname des neuen Wohn- und Geschäftskomplexes an der Weiherstraße gegenüber dem Marktplatz. Der Stadtrat hat am Mittwoch diesen Namen ausgewählt. Es war eine knappe Entscheidung: Jeweils neun Räte hatten sich zunächst für „W4“ und für den Namen „Café Flair“ ausgesprochen, zwei stimmten für den Namen „Is:y“, in Anlehnung an die Partnergemeinde Is-sur-Tille. Im zweiten Anlauf hatte der Name „W4“ mit elf Stimmen die Nase vorn. Insgesamt 54 Bürger hatten sich beim ausgeschriebenen Wettbewerb mit 77 Vorschlägen beteiligt. Eine kleine Jury hatte eine Vorauswahl getroffen. Den drei Erstplatzierten winken 50, 30 und 20 Euro. Der Gebäudekomplex soll bis Anfang September fertig sein. Ob dann auch das Café „W4“ eröffnet, ist noch unklar. Stadtbürgermeister Jürgen Schneider hatte zuletzt gegenüber der RHEINPFALZ betont, die Eröffnung hänge unmittelbar mit der Entwicklung der Corona-Pandemie zusammen. Man wolle nicht das Café – dieses wird von der Stadt betrieben – eröffnen, um es einige Tage später wieder schließen zu müssen.