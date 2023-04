Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der US-Militärgemeinde in der Westpfalz hatte es für ziemlich Unruhe gesorgt, als der deutsche Fiskus einen Angehörigen der US-Streitkräfte aus Reichweiler zur Kasse bat. Doch nun wurde das Verfahren gegen den inzwischen in die Vereinigten Staaten zurückgekehrten Ex-Soldaten eingestellt. Weitere Fälle sind anhängig.

Anfang Dezember habe er ein entsprechendes Schreiben des Finanzamtes Kusel-Kaiserslautern erhalten, bestätigt Rechtsanwalt Detlev Albrecht (Kaiserslautern) der RHEINPFALZ. Er vertritt