Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

US-Militär in Deutschland ist von der hiesigen Steuer befreit. Eigentlich. Es häufen sich die Fälle, in denen der Fiskus Ausnahmen erkannt haben will. Ein Kaiserslauterer Anwalt hat deshalb US-Mandanten bis zum Bundesfinanzhof verteidigt. Das Thema hat die höchsten Regierungsstellen der USA und Deutschlands erreicht.

„Tut mir leid. Das hatte ich nicht auf dem Radar.“ US-Außenminister Antony Blinken zeigte sich überrascht, als er im September bei einem Besuch in Stuttgart auf ein heikles