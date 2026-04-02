Ahmad Al Rifaee hat die Leitung der Klinik für Innere Medizin am Westpfalz-Klinikum in Kusel übernommen. Er folgt auf Volker Bertolino, der auf eigenen Wunsch gegangen ist.

Ahmad Al Rifaee war zuletzt als Chefarzt für Innere Medizin am Gesundheitszentrum Glantal (GZG) in Meisenheim tätig, die RHEINPFALZ berichtete über die Personalie bereits im September 2025. Wie das Westpfalz-Klinikum mitteilt, bringt der Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie mit Zusatzweiterbildung Intensivmedizin langjährige klinische und organisatorische Erfahrung mit und will klare Akzente für die Weiterentwicklung der Inneren Medizin am Standort Kusel setzen.

„Mit Ahmad Al Rifaee gewinnen wir einen sehr erfahrenen Internisten und einen Chefarzt, der medizinische Qualität, strategisches Denken und Teamorientierung in besonderer Weise verbindet“, sagt Prof. Karlheinz Seidl, Ärztlicher Direktor des Klinikums. Al Rifaee begeistere an der Inneren Medizin besonders ihre Vielseitigkeit sowie die Möglichkeit, Patienten ganzheitlich zu betreuen. „Gerade in der Kardiologie sind Entscheidungen häufig unmittelbar lebensrelevant und erfordern ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz, Teamarbeit und Verantwortungsbewusstsein“, erklärt der neue Chefarzt.

Gastroenterologie aus- und Geriatrie aufbauen

Im Mittelpunkt seiner Arbeit werde eine verlässliche internistische Grundversorgung, ergänzt durch einen kardiologischen Schwerpunkt stehen. „Perspektivisch wollen wir auch die Gastroenterologie am Standort ausbauen sowie eine Geriatrie etablieren und stärken“, kündigt Al Rifaee an. Als zentrale Herausforderung sieht der neue Chefarzt die Verbindung von Qualität und Effizienz. Dazu zählen aus seiner Sicht standardisierte Behandlungspfade, eine klare Patientensteuerung sowie der gezielte Ausbau ambulanter und teilstationärer Angebote. Al Rifaee plant , Überwachungsbetten auf der Normalstation einzurichten, um die Intensivstation zu entlasten.

Gerade vor wenigen Tagen ist Orthopädie-Chefarzt Harald Dinges am Westpfalz-Klinikum in Kusel verabschiedet worden. Sein Nachfolger ist David Spranz, der von Heidelberg in die Kreisstadt gewechselt ist.