Die Klinik für Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie am Westpfalz-Klinikum Kusel bekommt einen neuen Chefarzt: David Maximilian Spranz wechselt von Heidelberg nach Kusel.

David Spranz tritt die Nachfolge von Harald Dinges an, der nach fast 30 Jahren als Chefarzt am Westpfalz-Klinikum in den Ruhestand geht, teilt das Klinikum mit. Dinges wird als Facharzt im MVZ des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern ambulant tätig sein. Sein Nachfolger wechselt zum 1. April vom Universitätsklinikum Heidelberg nach Kusel. Zuletzt war Spranz als Oberarzt in den Bereichen Endoprothetik und Wirbelsäulenchirurgie tätig. „In Dr. Spranz gewinnen wir einen fachlich exzellenten Orthopäden, der moderne Medizin mit einem klaren Blick für die Bedürfnisse der Patienten verbindet“, sagt der Ärztliche Direktor des Westpfalz-Klinikums, Karlheinz Seidl.

Spranz selbst blickt mit großem Respekt auf die Arbeit seines Vorgängers: „Dr. Dinges hat in der Klinik für Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie hervorragende Strukturen geschaffen. Die Abteilung ist insgesamt sehr gut für die Zukunft aufgestellt.“ Als neuer Chefarzt sei es ihm ein großes Anliegen, die medizinische Versorgung in der Region weiter zu stärken und für die Menschen vor Ort ein verlässlicher Partner zu sein.

„Genesung beschleunigen und Patientensicherheit erhöhen“

Neben dem interdisziplinären Austausch innerhalb des Westpfalz-Klinikums lege Spranz großen Wert auf die enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen in der Region. Ein besonderes Anliegen sei dem neuen Chefarzt zudem die Aus- und Weiterbildung junger Mediziner. Medizinisch setze er Schwerpunkte bei präzisen, gewebeschonenden Verfahren, insbesondere minimalinvasive Operationen, die eine rasche Rückkehr in den Alltag ermöglichten. Dazu zählten auch moderne, computergestützte Systeme, robotergestützte Verfahren sowie Implantate, die individuell auf den einzelnen Patienten abgestimmt sind.

Ein für ihn wichtiger Baustein seien außerdem strukturierte Behandlungskonzepte über den gesamten Behandlungsverlauf hinweg. „Mit sogenannten Fast-Track-Konzepten, einer effektiven Schmerztherapie und einer engen Zusammenarbeit aller beteiligten Fachbereiche können wir die Genesung deutlich beschleunigen und gleichzeitig die Patientensicherheit erhöhen“, erklärt Spranz.