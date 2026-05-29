Im Rathaus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn wird „Handgemachtes vun de Palz“ angeboten. Wie es dazu kam und was dahintersteckt.

Hinter dem Angebot steht das Tourismusbüro im Rathaus. Dort arbeiten Yvonne Christmann, Sabine Thomas und Lisa Müller. „Bevor Schreibwaren Neu schloss, konnte man dort das ein oder andere Gastgeschenk kaufen“, sagt Christmann. Sie erhalte regelmäßig Anfragen nach Mitbringseln. Um das Angebot zu verbessern, startete die Verwaltung im Dezember 2024 einen Aufruf an regionale Hersteller. Mehrere Betriebe und Kreative meldeten sich mit ihren Produkten.

„Die Waren in Kommission zu nehmen, erschien uns zu kompliziert. Deshalb kaufen wir sie an und verkaufen sie mit einem geringen Aufschlag weiter“, erläutert Christmann. Die ersten Verkäufe gab es im Frühjahr 2025. Inzwischen umfasst das Sortiment Produkte von sieben Anbietern, darunter auch Hobbykreativen.

Zu den Letztgenannten gehört Malai Spies aus Enkenbach. Sie ist spezialisiert auf Häkelkunst. In filigraner Handarbeit fertigt sie kleine Figuren wie Elefanten und Schäfchen – teils als Lesezeichen, teils als Schlüsselanhänger. Wichtig war dem Team der Bezug zur Verbandsgemeinde: Die Schäfchen stehen für die Mehlinger Heide, der Elefant für die Zirkusgeschichte Alsenborns. „Frau Spies kann alles und häkelt, was wir bestellen“, sagt Sabine Thomas.

Für Souvenirs gibt es bereits Stammkundschaft

Von „HeideBambi“ aus Mehlingen gibt es gelaserte Holz-Schlüsselanhänger sowie Taschen und T-Shirts mit individuellen Drucken, etwa „Sembacher Original“ in verschiedenen Farben und Größen. Werner Leicht fertigt Holzfiguren. Aus „Rosalie’s Seifenmanufaktur“ in Mehlingen kommen zart duftende Schafsmilchseifen in Schäfchenform. Auch Kulinarisches ist im Sortiment: Zwetschgen-Obstbrand und Weinbergpfirsich-Likör der Traditionsbrennerei Hemmer vom Fröhnerhof sowie Honig vom Alsenborner Imker Udo Zimmermann. Er bietet zudem Bienenwachskerzen an.

Die regionalen Souvenirs sind während der regulären Öffnungszeiten im Foyer des Rathauses in einer Vitrine sowie im Tourismusbüro zu sehen. Dort gibt es auch Bücher: Ortschroniken sowie Ratgeber zu Wanderungen und Sehenswürdigkeiten. Dazu gibt Yvonne Christmann Auskunft. Sie verantwortet seit Jahren Veranstaltungen, Wanderungen und Führungen.

Die Mitarbeiterinnen freut, dass es bereits Stammkundschaft gibt. „Eine ältere Dame kauft bei uns immer Mitbringsel, wenn sie zum Kaffee eingeladen ist“, sagt Lisa Müller. So unterstützen Käuferinnen und Käufer lokale Erzeuger – und nehmen ein echtes Stück Pfalz mit nach Hause.

Info

Weitere Infos erteilen die Mitarbeiter des Tourismusbüros unter Telefon 06303 913169 oder per E-Mail an tourismus@enkenbach-alsenborn.de.

