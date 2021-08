Laut Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Germersheim gibt es Grund zur Entwarnung und vorsichtigen Optimismus wegen der bisher im Trinkwasser gefundenen coliformen Keimen. So seien die gesamten Netzproben in der Stadt Kandel in den letzten Tagen unauffällig gewesen, „leichte Veränderungen waren nur noch an drei Hydranten festzustellen, die daraufhin vom Netz getrennt wurden“. Da die gesamten Proben im Versorgungsbereich unauffällig waren, könne die aus Vorsicht ausgesprochene Abkoch-Empfehlung mit sofortiger Wirkung entfallen. Die betroffenen Haushalte in den Kandeler Stadtgebieten bekommen wieder Flugblätter , mit denen über die Aufhebung der Maßnahme informiert wird.

Für die Orte innerhalb der Verbandsgemeinde Lingenfeld sowie der Gemeinde Zeiskam gilt auch weiterhin die Abkoch-Empfehlung, wenngleich sich das Gesundheitsamt verhalten optimistisch gibt. Landrat Fritz Brechtel (CDU) zur Lage im Raum Lingenfeld: „Die letzten Proben waren bereits negativ und auch heute haben die Werke, wie mir gesagt wurde, wieder Wasser entnommen und in das Labor gegeben. Wenn die Ergebnisse weiterhin so bleiben, kann unser Gesundheitsamt auch für dieses Gebiet im Raum Lingenfeld bald schon Entwarnung geben.“ Bis dahin gelte insbesondere für abwehrgeschwächte oder kranke Personen die bekannte Abkoch-Empfehlung.

Die Verbandsgemeinde Lingenfeld hat ein Bürgertelefon geschaltet (06344 509409) und informiert zudem auf der eigenen Homepage www.vg-lingenfeld.de über die Situation vor Ort.