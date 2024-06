Die Hochwasserwelle auf dem Rhein hat am maßgeblichen Pegel Maxau gegenüber von Wörth ihren Scheitel bei 8,29 Meter am Sonntagabend überschritten. Das entspricht exakt einem Hochwasser, wie es statistisch alle 5 Jahre vorkommt. Der Wasserstand soll bis Dienstagmittag auf etwa 7,80 Meter auf den Stand eines zweijährigen Hochwassers fallen. Danach steigt der Pegel Maxau der Prognose zufolge wieder bis Mittwoch auf 8 Meter, um dann erst auf 7 Meter zu fallen und dann wieder auf 7,50 Meter zu steigen.

Weiter flussabwärts am Pegel Speyer wird diese Bewegung etwa einen dreiviertel Tag später nachvollzogen, dort wird der Scheitelpunkt am Montagmittag erreicht. Die Prognose für den Pegel Mannheim reicht am Montagvormittag nur bis Mittwoch. Dort wird der Scheitel am Montag gegen Mitternacht überschritten.

Wasser drückt auf die Deiche

Das anhaltende Hochwasser drückt auf die schon durchnässten Deiche. „Die Deichwachen der örtlichen Wasserwehren am Rheinhauptdeich sind weiterhin aktiv und kontrollieren die Deiche auf mögliche Schwachpunkte“, teilt die SGD Süd vor diesem Hintergrund mit.

Eine Flutung der gesteuerten Polder am Oberrhein (Wörth-Jockgrim / Mechtersheim / Flotzgrün / Kollerinsel) war nicht erforderlich. Sie werden eingesetzt, wenn der Pegel Worms bei 7,50 Meter steht.