Im Januar ist der Kassenwart des FC Phönix Bellheim, Andre Jahnel, zurückgetreten. Und einen Tag vor der Mitgliederversammlung des Vereins Anfang März taten es ihm der Vorsitzende und sein Stellvertreter, Niko Uhrich und Turgay Gühner, gleich. Ein Vereinssprecher sagte nach der Versammlung auf Anfrage, dass alle drei aus demselben Grund zurückgetreten seien: wegen Unstimmigkeiten über die Kasse. Dem widerspricht nun Uhrich in einer schriftlichen Stellungnahme. Sowohl sein als auch Gühners Rücktritt stünden „in keinem Zusammenhang mit den Finanzen des FC Phönix Bellheim“. Vielmehr sei es so, ergänzte Uhrich auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass sich in den vergangenen Wochen und Monaten im Verein eine Opposition gebildet habe, „die den Vorstand mit Druck vom Thron stürzen will“. Inzwischen hat der AH-Spieler und Immobilienunternehmer Peter Castiglione seine Bereitschaft erklärt, als Vorsitzender zu kandidieren. Er habe ein Team gefunden, das ihn unterstützt.

In der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung kamen wie berichtet nach dem Kassenbericht und der Aussprache darüber die Kassenprüfer zu Wort, die empfahlen, den Vorstand nicht zu entlasten. Die Mitglieder folgten der Empfehlung. Daraufhin wurde die Sitzung abgebrochen und die Wahl des Vorstandes auf die nächste Mitgliederversammlung verschoben. Diese soll nun laut Pressesprecher Manfred Schmid am Donnerstag, 16. April, 19 Uhr, in der „Bellheimer Waldstube“ stattfinden. Zwischenzeitlich, so hieß es, soll es ein Treffen von altem und möglichem neuen Vorstand geben, um offene Fragen zu klären.