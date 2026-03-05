Der alte Vorstand ist wegen Unstimmigkeiten hinsichtlich der Kasse zurückgetreten, aber der neue noch nicht gewählt. Wie es weitergehen soll.

Im Januar ist Andre Jahnel, der Finanzvorstand des FC Phönix Bellheim zurückgetreten. Einen Tag vor der Mitgliederversammlung am vergangenen Mittwoch taten es ihm der Vorstandsvorsitzende Niko Uhrich und der zweite Vorsitzende Turgay Güner gleich. In allen drei Fällen war es laut Pressereferent und Ehrenmitglied Manfred Schmid der gleiche Grund: „die Kassenlage und Unstimmigkeiten bei Abrechnungen“.

Diese Umstände sorgten bei der Mitgliederversammlung für ein volles Haus. Über 60 Mitglieder kamen, um sich aus erster Hand zu informieren, so Schmid. Die meiste Zeit der etwa zweieinhalbstündigen Sitzung nahmen nach seinen Angaben der sehr lange Kassenbericht, die Diskussion darüber und der Bericht der Kassenprüfer ein, die empfahlen, den Vorstand nicht zu entlasten. Die Mitglieder seien dieser Empfehlung gefolgt. Daraufhin seien die Versammlung abgebrochen und die geplante Neuwahl des Vorstandes verschoben worden.

Man habe sich in der Versammlung darauf verständigt, dass es in Kürze ein Treffen zwischen dem alten Vorstand und den Kandidaten für den neuen geben soll. Dabei sollen offene Fragen geklärt werden. In vier bis sechs Wochen, „vermutlich in der ersten April-Woche“, sollten dann bei der geplanten außerordentlichen Mitgliederversammlung die Entlastung erteilt und der neue Vorstand gewählt werden können, sagte Schmid. Nach seinen Angaben verlief die Sitzung außerordentlich sachlich. „Es gab keine Anschuldigungen und Anfeindungen.“