Beim FC Phönix Bellheim gibt es in ein paar Wochen eine weitere Mitgliederversammlung mit Neuwahlen. Am Mittwoch einigten sich rund 80 Anwesende, den Punkt „Entlastung des Vorstands“ von der Tagesordnung zu nehmen. Der AH-Spieler und Immobilienunternehmer Peter Castiglione erklärte seine Bereitschaft, für das Amt des Vorstandsvorsitzenden zu kandidieren. Er hat ein Team gefunden, dass ihn unterstützt. Doch er möchte sich zunächst einen Gesamtüberblick verschaffen. Der zurückgetretene Niko Uhrich: „Wir gehen absolut fair miteinander um und wollen gemeinsam für einen reibungslosen Übergang sorgen.“