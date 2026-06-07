Sternekoch Faycal Bettioui und seine Frau Kerstin freuen sich über eine neue Auszeichnung. Ein Gespräch mit dem Gastro-Ehepaar über aktuelle Herausforderungen und neue Ziele.

„Das war schön, oder?“ sagt Faycal Bettioui lächelnd zu seiner Frau Kerstin, beim Gedanken an die Zeremonie in Abu Dhabi. Denn jüngst gab es wieder etwas zu feiern, eine neue Auszeichnung. Nachdem Bettioui in der Neupotzer „Krone“ vier Jahre in Folge einen Michelin-Stern erkocht hatte, war die Familie Anfang 2023 zurück in seine Heimatstadt Casablanca gezogen. Dort hatte Bettioui das Fine-Dining Restaurant „Table 3“ eröffnet und war schnell als „One to watch“ auf der „Liste der 50 Besten“ für die Region MENA (Naher Osten und Nordafrika), die 19 Länder umfasst, gelandet. Und schneller als erwartet war es so weit: Das „Table 3“ wurde zum besten Restaurant in Marokko gekürt.

„Man braucht ein Ziel“

„Das war ein Traum auf dieser Liste zu sein, wir haben nicht damit gerechnet“, sagt Bettioui. Schließlich gebe es viel Konkurrenz. Und das System sei anders als bei den Michelin-Sternen, erläutert seine Frau. Es käme nicht ein Tester vorbei, sondern verschiedene Testpersonen – Profis, aber auch sogenannte „Foodies“, also private Feinschmecker – machten sich einen Eindruck. Umso größer ist jetzt die Freude, denn schließlich sei die Auszeichnung das Ziel gewesen. „In Neupotz ging es immer darum, einen Stern zu bekommen. Man braucht immer ein Ziel“, sagt der preisgekrönte Koch.

Den Erfolg haben sie bei der Preisverleihung in Abu Dhabi noch mit Freunden aus Ägypten und dem Libanon gefeiert. Dann begann der Irankrieg. Die Lage sei nicht gut, sagt Faycal Bettioui, der viele Freunde in der Region hat und in den Metropolen selbst schon bei Koch-Events zu Gast war. Manche hätten jetzt ihre Restaurants geschlossen. Für den Herbst ist die „San Pellegrino Young Chef Academy Competition“ für den Nachwuchs geplant. „Wir hoffen jetzt, dass es klappt“, sagt Bettioui. „Alle, mit denen wir reden, versuchen positiv zu sein.“

Ein Bistro und ein Restaurant

Doch es gibt auch so genug zu tun. Seit November 2025 hat in Casablanca ein neues Projekt geöffnet: Ein Bistro in einem anderen Stadtteil, das eher als „Casual Dining“ läuft. Es befinde sich innerhalb einer Apartmentanlage mit langfristig vermieteten Wohnungen, „für Bewohner und für Gäste von außen“, und laufe gut.

Das nächste große Projekt wird mit einem Freund aus der Schweiz in Marrakesch umgesetzt. Der Hotelneubau wird gerade errichtet, Bettiouis werden das Restaurant übernehmen. Da es neu gebaut werde, sei man mit den Designern von Anfang in alle Fragen eingebunden, auch wenn es um die Gestaltung der Bar oder die Tische geht, berichtet das Ehepaar begeistert. Die Umsetzung werde noch mindestens ein halbes Jahr dauern. Das Haus biete dann eine tolle Sicht auf das Atlasgebirge. Die Eröffnung werde dann zunächst vom „Table 3“-Team übernommen, er werde natürlich vor Ort sein, „bis das Baby auf den Füßen ist und laufen kann“.

Warten auf neuen Restaurantführer

Natürlich gibt es auch schon wieder neue Ziele. So hoffe man, dass der Guide Michelin nach Marokko kommt, sagt das Ehepaar. Man habe auch schon entsprechende Gespräche mit dem Tourismusbüro geführt. Die Zeichen stehen in jedem Fall gut: In den kommenden Wochen wird zum ersten Mal ein Restaurantführer von Gault&Millau für Marokko veröffentlicht, gleichsam ein Mitbewerber des Guide Michelin. Und Bettioui hat zum Ziel, zunächst im Gault&Millau vertreten zu sein.

Die „Krone“ in Neupotz ist inzwischen renoviert und soll verkauft werden. „Hoffentlich kommt ein Restaurant rein, es gibt eine schöne Küche“, sagt Bettioui. Ende Juni plant die Familie einen gemeinsamen Aufenthalt in der Pfalz. Die Flüge sind in jedem Fall gebucht - nun hoffe man, mit Blick auf den andauernden Irankrieg, dass das auch alles klappt.