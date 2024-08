Bei „Interwoven“ zeigen junge Künstlerinnen und Künstler Werke rund um das Thema Organspende. Wie die Ausstellung nach Rülzheim kam und warum vielleicht auch ein Tattookünstler dabei ist.

Ein Tabuthema aufgreifen. So lautete die Aufgabe, die Kunststudentin Sophia Moog an der Hochschule in Rotterdam gestellt bekommen hatte. „Wir hatten uns erst entschieden, den Tod als Thema zu nehmen“, sagt sie. „Dann wurde es zu Organspende.“ Das Thema ist der 21-Jährigen nicht fremd.

Denn etwa zeitgleich wurde die Kandeler Asklepiosklinik Ende 2023 von der Deutschen Stiftung für Organtransplantation (DSO) für vorbildliche Arbeit in der Region Mitte (Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland) ausgezeichnet. Dabei wurden die Verdienste um das Team des Intensivmediziners Volker Moog besonders gewürdigt. Tochter Sophia Moog war bei der Verleihung der Auszeichnung dabei, sprang sogar als Fotografin ein. „Das hat alles gut gepasst.“ Im Gespräch war Ana Paula Barreiros, geschäftsführende Ärztin der DSO-Region Mitte, sehr daran interessiert, dass sich Sofia Moog mit dem Thema als Künstlerin befasst.

So kam eines zum anderen: Sie habe ihrem Vater dann eine Ausstellung vorgeschlagen. „Dann habe ich Leute, die ich kenne und deren Kunst ich mag, angesprochen, ob sie Lust hätten, Werke zum Thema Organspende zu kreieren.“ Den Besitzer der Skylounge Sen kannte Sophia Moog, weil sie dort ab und an gearbeitet hatte. Serkan Sen stellt einen großen, offenen Raum mit Anbindung an die Skylounge zur Verfügung.

Viele unterschiedliche Künstler

Nun sind über 15 Künstler beteiligt, dazu kommen einige jüngere Freunde ihres Bruders. „Eine sehr bunte Gruppe“, sagt Sophia Moog zufrieden. Es gebe viele kulturelle Unterschiede bei dem Blick auf das Thema. Dies drücke sich auch in der Kunst aus, die „überraschend unterschiedlich“ sei. Die Sorge, dass sich die Motive zu sehr ähneln könnten, habe sich nicht bestätigt.

Durch das Projekt hat Sophia Moog derzeit auch Besuch von der kanadischen Künstlerin Kyra Kaushal Die beiden kannten sich erst über das Internet, nun macht Kaushal während einer Europareise bei ihr Station. Sie habe indische Wurzeln, sagt Kaushal im Gespräch mit der RHEINPFALZ. In dieser Kultur sei es schwierig, Körperteile herzugeben. Auch finde sie das Thema Anatomie sehr spannend – und so habe die Organspende in ihre Kunst gefunden, bevor sie sich selbst dessen bewusst geworden sei. Dabei seien Tabus normalerweise nicht ihr Thema, betont Kaushal: Es gehe in ihrer Kunst sonst meist mehr um Verbindungen, Liebe, alltägliche Gefühle.

Die ausgestellte Kunst kann auch erworben werden. 30 Prozent der Einnahmen sollen dann an den Verein „Junge Helden“ gehen, der vor allem junge Menschen für das Thema Organspende interessieren möchte. Die „Jungen Helden“ haben auch das Organspende-Tattoo kreiert, einen Kreis, der mit zwei Halbkreisen verbunden ist. Deshalb kann es sein, dass auch einen Tattoo-Künstler vor Ort sein wird.

Die Ausstellung

Interwoven, Eine Kunstausstellung zum Thema Organspende, findet vom 24. bis 31. August in einem Ausstellungsraum der Skylounge Sen Im Speyrer Tal 2, Rülzheim, statt.

Die Vernissage ist am Samstag, 24. August, ab 17 Uhr. Musik kommt on der Musikschule Kandel, Begrüßung durch den Geschäftsführer der Asklepiosklinken, Frank Lambert, Grußworte kommen von Schirmherr Thomas Gebhart, CDU-Bundestagsabgeordneter, Johannes Eisinger, Geschäftsführer Rehazentrum Herxheim und Ana Paula Barreiros, geschäftsführende Ärztin der DSO-Region Mitte.

Die Ausstellung ist jeden Tag ab 17 Uhr bis etwa 19 Uhr geöffnet, bei Vernissage und Finissage etwas länger.

Kontakt: Interwovenkunstausstellung@gmail.com. Es gibt auch einen Kanal bei Instagram unter interwoven.exhibit



Die Künstler

Sophia Moog, Hauptorganisatorin der Ausstellung Interwoven

(Illustration und Malerei, Deutschland), Manan Gadhia (Multi-Media Skulptur, Indien), Sirah Haris (Skulpturen, Bosnien und Herzegowina/Luxemburg), Sofia Sudeikina (Malerei, Ukraine/Lettland), Ifeta Mešić (Multi-Media Stoff Illustration, Bosnien und Herzegowina/Niederlande), Marysia Niedziela (Malerei, Polen), Ottavia Natoli (Illustration und Malerei, Italien), My Ngyen (Illustration), Marina-Schneider-Moog (Mit-Organisatorin der Ausstellung Interwoven, Fotografie, Deutschland ), Zoé Kovács (Malerei, Ungarn), Kyra Kaushal (Malerei, Kanada), Mattia Milan (Illustration, USA), Cynthia Mentz (Keramik und Illustration, Luxemburg), Maria Ruszczak (Malerei, Polen), Charlott Boullon (Malerei, Deutschland), Amirreza Shadab (Grafik Design, Deutschland)