Sie hat länger gedauert als erwartet und war am Ende teurer als gehofft: Die Sanierung der IGS-Turnhalle ist fast zu Ende, sie kann wieder genutzt werden. Etwas Wichtiges fehlt aber noch.

Seit 2020 wurde die Mitte der 1970er-Jahre gebaute Halle saniert. Sie wies viele Verschleißerscheinungen und Mängel auf: Das Dach war undicht, der Brandschutz mangelhaft, es gab Schadstoffprobleme. Jetzt habe die Sanierung „ein Stadium erreicht, das es möglich macht, die Halle an ihre Nutzer zurückzugeben“, sagte Bürgermeister Karl Dieter Wünstel am Samstag. Zu diesem Anlass hatten sich der Verbandsgemeinderat und der Bauausschuss dort versammelt.

Die Halle wurde energetisch auf einen modernen Stand gebracht, alle Oberflächen wurden saniert und neue Fluchtwege eingebaut, berichtete der Architekt. Der Theaterraum der IGS erhielt mit einer Stahlbrücke einen zweiten Ausgang und kann wieder von der Schule genutzt werden. Durch zwei Fenster kann nun direkt vom Foyer aus in die Halle geblickt werden – ein früheres Manko, das korrigiert wurde. Zudem ist die früherer Römerbadhalle nun für größere Veranstaltungen zugelassen. Dies war in den letzten Jahren vonseiten der Bauaufsicht nur mit Einschränkungen der Besucherzahl erlaubt. Vor der Entkernung wurden alle Sportgeräte entfernt und kostenlos fast komplett an Interessenten verteilt. Da der Ersatz durch die Kreisverwaltung wegen Lieferschwierigkeiten hakt, waren am Samstag die Lager neben der Halle fast leer.

Eigentlich hätte die Übergabe der Halle schon im Mai 2021 sein sollen, so Wünstel. Der Altbau überraschte aber immer wieder mit neuen Schwachstellen, die Pandemie wirkte sich auf die Baufirmen, personell und wegen Material-Engpässen, aus, erläuterte er die Verzögerung. Ein Wasserschaden im Sommer 2020 warf das Projekt erneut zurück. Auch die prognostizierten Bausumme von 4,8 Millionen wurde nach derzeitigem Stand um rund 1,5 Millionen Euro überschritten.

Jetzt müssen noch Kleinigkeiten abgeschlossen werden. So fehlen die Heizkörper in den Duschräumen. Was auch noch fehlt, so Wünstel, sei ein neuer Name für die sanierte Halle. Wer dazu einen Vorschlag habe, kann diesen der Verbandsgemeinde mitteilen.