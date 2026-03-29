Muss Bellheim, wo künftig Eichbaum-Bier abgefüllt werden soll, eine Lkw-Lawine fürchten? Park&Bellheimer-Brauereichef Roald Pauli beruhigt.

Etwa eine Million Hektoliter Bier pro Jahr produziert nach früheren Angaben die Mannheimer Eichbaum Brauerei, die sich seit Oktober in einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung befindet. Um die Kurpfälzer vor dem Untergang zu retten, sind Brauerei Park & Bellheimer und der Luxemburger Finanzinvestor Lafayette Mittelstand Capital bei der Mannheimer Eichbaum-Brauerei eingestiegen. Der Finanzinvestor wird künftig für den Standort Mannheim und das Auslandsgeschäft verantwortlich sein, Park & Bellheimer übernimmt das Eichbaum-Markengeschäft im Inland und den Vertrieb. Das heißt, dass in Mannheim produziertes Bier künftig in Lastwagen nach Bellheim transportiert wird, dort in Fässer und Flaschen abgefüllt und dann zu den Kunden in der Metropolregion gebracht wird.

Schwappt über Bellheim nun eine große Welle Bier und Lastwagen? Nein, beruhigt Par&Bellheimer-Chef Roald Pauli. Über 90 Prozent der Eichbaum-Biermenge gingen ins Ausland oder würden in Lohnfertigung als Handelsware für große Handelsketten abgefüllt. Häufig landet es auch als Dosenbier im Regal großer Discounter-Ketten. „Das ist nicht unser Geschäft“, sagt Pauli. Zumal die Dosenabfüllung in Mannheim erhalten bleibe. Dort stehe eine Abfüllanlage mit einer Kapazität von 100.000 Dosen pro Stunde.

Park & Bellheimer konzentriert sich vielmehr aufs Markengeschäft, so Pauli. Das in diesem Sektor abgefüllte Bier mache keine zehn Prozent vom Eichbaum-Gesamtausstoß aus, liege bei nur etwa 80.000 Hektoliter. Zum Vergleich: Park & Bellheimer beziffert seinen Getränkeausstoß auf knapp 350.000 Hektoliter, wovon etwa 200.000 Hektoliter aufs Bier entfallen und 150.000 auf alkoholfreie Getränke der Marke Bellaris. Kundenzielgruppe der Pfälzer Brauerei seien auch nicht die Discounter, sondern vielmehr die Gastronomie, der Getränkefachgroßhandel und der Lebensmitteleinzelhandel.