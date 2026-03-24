Um die im Insolvenzverfahren steckende Eichbaum-Brauerei zu retten, steigen ein Finanzinvestor und die Brauerei Park & Bellheimer ein. Pläne.

Seit Ende Oktober vergangenen Jahres steckt die 1679 gegründete Mannheimer Brauerei Eichbaum im Insolvenzverfahren. Bereits zuvor wurde die Marke Karamalz an Veltins verkauft, um Geld in die Kasse zu bekommen. Der Erhalt des Traditionsunternehmens stand auf dem Spiel. Nun hat sich ein Rettungsweg aufgetan. Wie der aussieht, darüber informierte nach der Gläubigerversammlung am Dienstag der Chef der Brauerei Park & Bellheimer, Roald Pauli. Demnach wird ein Finanzinvestor, dessen Name er nicht nannte, den Standort Mannheim der Eichbaum und deren Auslandsgeschäft übernehmen. Park & Bellheimer hingegen wird nun das inländische Markengeschäft der Mannheimer betreiben, den Vertrieb. Zum finanziellen Umfang der Transaktion wollte sich Pauli nicht äußern. „Es ist Stillschweigen vereinbart worden.“

Blick auf die Eichbaum-Brauerei. Die Abfüllung in Mannheim soll geschlossen und nach Bellheim verlagert werden. Archivfoto: Kunz

Dafür sagte er, wie der Eichbaum-Vertrieb künftig ablaufen soll: Geplant ist, dass Eichbaum weiterhin wie gewohnt in Mannheim gebraut wird, nach den bisherigen Rezepturen. Da aber die in die Jahre gekommene Abfüllung in Mannheim geschlossen werden soll, werden Tankwagen das Bier von Mannheim nach Bellheim schaffen, wo es abgefüllt und zum Kunden gebracht wird. „Wir haben die moderne Abfülltechnik, die Eichbaum nicht hat.“

Leistungsfähige Abfüllung

Pauli hat keine Bedenken, dass die in den letzten ein, zwei Jahren modernisierte Abfüllanlage die zusätzlichen Mengen aufnehmen kann. Am wenigsten Sorgen bereite ihm die Fassabfüllung; zwei Maschinen schafften es, bis zu 460 Fässer pro Stunde abzufüllen. Die Leistung der ebenfalls im Zwei-Schicht-Betrieb laufenden Flaschenabfüllanlage sei zuletzt um 25 Prozent gesteigert worden. So könnten nun zwischen 400.000 und 500.000 Flaschen pro Tag befüllt werden. Ob das gestiegene Auftragsvolumen Auswirkungen auf die Beschäftigtenzahl haben wird, könne er momentan noch nicht sagen.

Park & Bellheimer verfügt auf dem Vertriebsgebiet über jahrelange Erfahrung. Denn auch die in Pirmasens produzierten Park-Biere werden von dort nach Bellheim gefahren, um hier in Flaschen abgefüllt zu werden. Die Fassabfüllung erfolgt weiterhin in der Südwestpfalz.

Marktchancen

Angesichts der Probleme im deutschen Biermarkt sieht Pauli in der nach seinen Angaben längerfristig angelegten Kooperation mit dem Finanzinvestor, die man vertiefen könne, auch große Chancen für Park & Bellheimer. Wobei diese in den vergangenen Jahren entgegen dem Branchentrend bei Absatz und Umsatz stets zugelegt hat. Was nach früheren Angaben insbesondere den alkoholfreien Getränken der Marke Bellaris zu verdanken ist, deren Sortiment immer weiter verbreitert wird.

Auf diese Getränkesparte hatte Eichbaum Berichten zufolge zu spät gesetzt. Deshalb hätten Mengen- und damit auch Umsatzverluste beim Bier nicht wettgemacht werden können, was auch zur wirtschaftlichen Schieflage geführt habe. „Die Kooperation bietet die Möglichkeit für Park & Bellheimer, sich besser in der Metropolregion zu präsentieren“, sagte Pauli. Das bisherige Vertriebsgebiet von Park & Bellheimer umfasste bisher in erster Linie die Pfalz, Kurpfalz, Nordbaden und das benachbarte Frankreich. Nun könne man mit den Getränken der Marke Bellaris das Vertriebsgebiet der Eichbaum, die Metropolregion versorgen.

Roald Pauli will seinen Beitrag zur Rettung von Eichbaum leisten. Dabei sieht er aber auch Chancen für Park&Bellheimer. Archivfoto: Martin Seebald

Denkbar ist für Pauli auch, mit Hilfe des Finanzinvestors Produkte von Park & Bellheimer im Ausland zu vertreiben. Doch das sei abzuwarten. Derzeit sei noch viel Dynamik in dem Prozess.

Verbundenheit

Dass sich Pauli an der Rettung des Mannheimer Traditionsunternehmens beteiligt, hat neben den geschäftlichen Perspektiven weitere Gründe: Zum einen freue es ihn, helfen zu können, zumindest einen Teil der Arbeitsplätze in dem Traditionsunternehmen zu erhalten. Die Rede ist davon, dass etwa zwei Drittel der rund 300 Beschäftigten ihren Job verlieren werden. Andererseits gibt es auch noch eine persönliche Komponente. „Ich habe fast 30 Jahre dort gearbeitet.“ Zuletzt sei er bei Eichbaum Vorstandsmitglied für Finanzangelegenheiten gewesen.

Die schon länger währenden Probleme im Brauereiwesen sorgten vor Jahren dafür, dass SAP-Mitgründer Dietmar Hopp die Actris-Gruppe gründete, unter deren Dach sich mehrere Brauereien und Mineralbrunnen-Betriebe befanden, unter anderem Eichbaum und Park & Bellheimer. 2010 erfolgte der Verkauf der Gruppenbestandteile an Manager der Gruppe. Einer davon war Roald Pauli, der damals die Aktienmehrheit übernahm und seitdem Park & Bellheimer führt.

Die Brauerei Park & Bellheimer AG, deren Hauptaktionär Pauli ist, hat ihren Sitz in Pirmasens und eine weitere Braustätte in Bellheim. Der Getränkeausstoß im vergangenen Jahr betrug nach früheren Angaben knapp 350.000 Hektoliter; davon etwa 200.000 Hektoliter Bier und 150.000 Hektoliter alkoholfreie Getränke der Marke Bellaris. Neben den Biermarken Park und Bellheimer ist die Brauerei auch mit den Marken Valentins und Rheingönheimer am Markt. Der Umsatz lag laut Pauli zuletzt bei rund 27 Millionen Euro. Investiert worden seien im vergangenen Jahr etwa sechs Millionen Euro, dieses Jahr sollen es rund sieben Millionen werden.