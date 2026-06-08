Mehr als 150 Bürger werden am Freitagabend ausgezeichnet. Erstmals lädt die Stadt Wörth zu einem Ehrungsabend in die Festhalle ein.

Im Dezember hat der Stadtrat eine neue Ehrungssatzung verabschiedet. Diese regelt, wie sportliche Erfolge, musikalische Erfolge und herausragende ehrenamtliche Tätigkeiten gewürdigt werden. Sowohl im Ausschuss für Kultur, Soziales, Sport und Vereinswesen als auch im Stadtrat wurde kontrovers über das Thema diskutiert. Kritik gab es aus den Reihen der Sportvereine, da sie an der Ausarbeitung der Satzung nicht beteiligt gewesen seien. Außerdem gab es die Befürchtung, dass die sportlichen Erfolge nicht ausreichend gewürdigt würden. Mit der neuen Satzung einhergehend ist auch ein neues Ehrungsformat, eben dieser Ehrungsabend, der am Freitag, 12. Juni, um 18 Uhr Premiere feiert.

Ausgezeichnet werden Sportler und ehrenamtlich Engagierte für die Jahre 2024 und 2025. Mit den Auszeichnungen unterstreiche die Stadt Wörth ihre Wertschätzung für den Einsatz in der Gemeinschaft, heißt es in der Einladung. Insgesamt sind 80 Sportlerinnen und Sportler und 22 Ehrenamtliche für die Ehrungen vorgesehen. Außerdem werden an diesem Abend in gebührendem Rahmen auch 53 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wörth am Rhein für ihren langjährigen Einsatz gewürdigt.

Einlass ist ab 17.30 Uhr

Mit der Würdigung möchte die Stadt gleichzeitig zu mehr Engagement motivieren, denn hier zeige sich, was Gemeinschaft ausmacht. „Das Engagement verdient unsere Anerkennung und unseren Respekt“, betont Steffen Weiß, Bürgermeister der Stadt Wörth. „Ob sportliche Leistungen oder soziales Engagement – überall wirken Menschen zusammen und bewirken etwas – sie schaffen Gemeinschaft und Zusammenhalt hier bei uns in Wörth“, so Weiß weiter.

Einlass in die Festhalle ist ab 17.30 Uhr. Eingeladen sind alle Bürger der Stadt. Der Eintritt ist frei. Im Mittelpunkt stehen die zu Ehrenden, aber darüber hinaus soll es nach dem Willen der Organisatoren bei einem Abend mit Musik und Cocktails die Möglichkeit zu interessanten Gesprächen und zur Vernetzung geben.

Info

Die aktuelle Fassung der Ehrungssatzung vom 9. Dezember 2025 mit Auflistung der Leistungen und Ehrenzeichen findet sich unter www.woerth.de.