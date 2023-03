Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einem Monat war der Corona-Ausbruch in Schwegenheim das Top-Thema. Nun herrscht in der rund 3500 Einwohner zählenden Ortsgemeinde wieder die „neue Normalität“. Menschen, die von den Auswirkungen betroffen waren, erzählen, was diese Ausnahmesituation mit dem Dorfleben gemacht hat und deuten an, was in Zukunft besser laufen könnte.

Im Rewe-Markt im Gewerbegebiet am Ortseingang herrschte zwischenzeitlich gähnende Leere. „Es waren bittere Tage“, sagt Marktleiterin Sonja Bock. Sie habe schlaflose Nächte