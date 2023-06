Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schwegenheims Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) will der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde in Schwegenheim wegen des Corona-Ausbruchs keinen Vorwurf machen. Das hat er am Montagmorgen im RHEINPFALZ-Gespräch betont.

Im Landkreis Germersheim gibt es, Stand Montag, 17 Uhr, 28 bekannte Corona-Fälle. 27 Infizierte haben eine Verbindung zur Freien Evangeliumschristen-Gemeinde in Schwegenheim.