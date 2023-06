Rheinbrücke: Schaden nach Havarie nur gering

Der Schaden an der Rheinbrücke Wörth/Karlsruhe nach der Havarie am Mittwoch hält sich in Grenzen. Das geht aus einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe hervor, das für die Brücke zuständig ist.

Demonstration für Moschee-Bau

Das juristische Tauziehen um den Neubau einer Ditib-Moschee in Germersheim geht in die nächste Runde. Nun will der türkische-muslimische Kulturverein mit einer Demonstration auf sein Projekt aufmerksam machen.

Verkehrsstress in den Dörfern

Unter dem Ausweichverkehr einer Baustelle auf der B10 leiden jetzt Siebeldingen und Godramstein ganz besonders. Es gibt viele Rser, und es ist auch schon ein Kind angefahren worden.

Nummernschilder für Fahrräder?

Die Freien Wähler in Landau fordern Bundesverkehrsminister Wissing auf, Velovignetten für Radler einzuführen, um die Verkehrsmoral zu heben.