Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fast anderthalb Hektar Waldboden sind am Montag bei einem Feuer in der Nähe der Berger Wasserturms verbrannt. Aufgrund der Trockenheit verbreiten sich Flammen derzeit rasend schnell im Wald. Ein kleines Fünkchen reicht. Was man beachten sollte und was derzeit auf keinen Fall geht.

„Uns ist extrem wichtig, dass die Menschen, die spazieren gehen, auch bei dem kleinsten Verdacht die Feuerwehr rufen“, lautet das große Anliegen von Kreisfeuerwehrinspekteur Mike Schönlaub.