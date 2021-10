Eine Ernte brennt: In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bei Kuhardt (Kreis Germersheim), nahe der B9 an der Anschlussstelle Rülzheim-Süd, mehr als 100 Strohballen in Flammen aufgegangen.

Wie die Polizei berichtet, wurde das Feuer von mehreren Verkehrsteilnehmern um kurz vor 22 Uhr gemeldet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner der umliegenden Ortschaften über den Warnfunk gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Angaben der Polizei auf rund 40.000 Euro.

Die Löscharbeiten dauerten bis zum Sonntagmorgen. Dabei waren die freiwilligen Feuerwehren der Umgebung mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Auch während des gesamten Sonntags sei noch eine Brandwache mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, erklärte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Damit solle verhindert werden, dass durch den Wind Glutfunken weitergeweht werden und der Rasen zu brennen anfängt. „Der Nachbrand passiert öfter, als man denkt“.

Laut Polizei kann eine Brandstiftung nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Darauf weise zum Beispiel hin, dass die Strohballen bei kühler Witterung in Brand geraten sind. Bis zum Sonntagmittag waren noch keine Hinweise bei der Polizei Germersheim eingegangen. Dort hofft man nun darauf, dass sich Zeugen noch melden, bei der Polizeiinspektion Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de .