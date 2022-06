Etwa 100 Einsatzkräfte waren am Sonntag bei zwei Bränden im Bereich der Industriestraße in Schaidt beschäftigt. Die Feuerwehr wurde gegen 13.37 Uhr mit dem Stichwort „Brand Nebengebäude“ alarmiert. Vor Ort wurden zwei brennende Gebäude festgestellt. Noch während des laufenden Einsatzes in Schaidt wurde in Hagenbach ein Waldbrand gemeldet.

Bei den Gebäuden in Schaidt handelte es sich laut Jürgen Stephany, Wehrleiter der Feuerwehren der Stadt Wörth, um zwei nicht direkt nebeneinander liegende Unterstände, die als Abstell- oder Lagerfläche dienen. Die Freiwillige Feuerwehr Schaidt übernahm das Löschen des 1. Gebäudes, die Einheit aus Büchelberg das zweite, informierte der Hauptbrandmeister. Die Wehren aus Wörth und Maximiliansau sorgten für die Wasserversorgung. Die Feuerwehr Kandel sorgte für einen Sicherheitsriegel, um ein Übergreifen der Flammen auf trockenes Laub zu verhindern, was durch die derzeitige Trockenheit zu befürchten war. Zeitweise sollten die Anwohner aufgrund der Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen halten. Der Einsatz dauerte bis etwa 19 Uhr. Verletzt wurde niemand. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Zudem wurde von einer Schnelleinsatztruppe für die Versorgung der Einsatzkräfte mit Trinkwasser und Verpflegung gesorgt.

Waldbrand bei Hagenbach

Kurz nach 15 Uhr meldete ein aufmerksamer Fahrradfahrer per Notruf einen Waldbrand bei Hagenbach. Dort brannten laut einer Meldung der Freiwilligen Feuerwehr Hagenbach 250 Quadratmeter Waldfläche. Mit einem Pendelverkehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen wurde Löschwasser an die Einsatzstelle gebracht. Im Einsatz waren die Wehren aus Neuburg, Scheibenhardt, Kandel und Wörth. Auch die Polizei Wörth war vor Ort. Dazu kam auch noch eine ausgelöste Brandmeldeanlage im Stadtgebiet von Hagenbach – hier konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.

Feuerwehr Jockgrim sorgt für Grundschutz

Aufgrund der beiden großen Einsätze wurde das Feuerwehrhaus Wörth mit 9 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen von der Freiwilligen Feuerwehr Jockgrim besetzt, um den Grundschutz für die Stadt Wörth aufrecht zu halten.