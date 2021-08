Erstmals in der Geschichte von MTS in Germersheim, das Unternehmen stellt Saugbagger vor allem für den Tiefbau her, wurde am Montag ein Betriebsrat gewählt. Darüber informierte die Industriegewerkschaft (IG) Metall.

73 Prozent der 161 wahlberechtigten Beschäftigten hätten sich an dem Votum für das siebenköpfige Gremium beteiligt, das die verschiedenen Bereiche darstelle und die Beschäftigtengruppen gut abbilde. Bei der konstituierenden Sitzung des Betriebsrates wurden laut IG Metall Jacqueline Völlinger zur Vorsitzenden und Knut Vocke zu ihrem Stellvertreter gewählt – beide einstimmig.

Im Februar dieses Jahres habe Ingrid Allbrecht, Hauptaktive der Bewegung im Betrieb, einen ersten Kontakt zur IG Metall in Landau geknüpft. In mehreren virtuellen Treffen mit einer Kerngruppe sei über die Arbeit eines Betriebsrats informiert, das Wahlverfahren erläutert und die Planung und Durchführung der Wahl gemeinsam angegangen worden.

19 Kandidaten für siebenköpfiges Gremium

„19 Kandidat*innen bei einer ersten Betriebsratswahl sind ein deutliches Zeichen, wie wichtig den Kolleg*innen bei MTS ihre eigene Interessensvertretung ist“, schreibt die IG Metall weiter, die allen Gewählten und Helfern gratuliert sowie „allen, die sich für mehr Demokratie im Betrieb stark gemacht haben“. Laut Ralf Köhler, erster Bevollmächtigter der IG Metall Landau, ist dies „die dritte Betriebsratsgründung, die wir in den letzten zwei Jahren mit initiieren konnten“. Die IG Metall werde nun verstärkt daran arbeiten, gewerkschaftsfreie Unternehmen zu erschließen, dort gewerkschaftliches Engagement zu ermöglichen. Belegschaften, die noch keinen Betriebsrat haben, sich aber einen wünschen, werden von Köhler aufgefordert, sich zu melden.

Seit 1998 ist das von Alfons Braun und Frank Walther gegründete Unternehmen Mobile Tiefbau Saugsysteme (MTS) GmbH am Markt. 1999 wurde das erste Fahrzeug ausgeliefert, 2020 das 1000.; 500 davon seit 2015. Das wachsende Unternehmen, das seine Saugbagger vor allem in Großbritannien und Deutschland absetzt, braucht nach früheren Angaben zunehmend Platz, wobei die verfügbaren Flächen in Germersheim knapp sind. 2019 sei ein Umsatz von rund 40 Millionen Euro erzielt worden.