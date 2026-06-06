Der Arbeitskreis Friedhof lädt Frankenthaler Bürger für Mittwoch, 10. Juni, 17 Uhr, zu seiner Sitzung in den Aufenthaltsraum des Friedhofs, Ackerstraße 24, ein. Dabei geht es laut Mitteilung der Stadtverwaltung um die weitere Gestaltung des Grabfelds für Sternenkinder und verstorbene Kinder. Außerdem wird über mögliche neue Grabarten auf den Frankenthaler Friedhöfen gesprochen.

Einwohner können zu den genannten Themen Ideen, Anregungen und Wünsche einbringen. Eine Anmeldung zur Sitzung ist nach Angaben der Stadt nicht erforderlich. Für Rückfragen und das vorherige Sammeln von Anregungen steht eine Mitarbeiterin unter der Telefonnummer 06233 89-684 zur Verfügung.