Die Stadt Deidesheim ist beim Glasfaserausbau mit der Telekom und ihrer Tochterfirma Glasfaser Plus ins Geschäft gekommen. Der Vertrag ist am Dienstag unterzeichnet worden.

Nachdem das Unternehmen Deutsche Glasfaser in Deidesheim nicht genügend Interessenten gefunden hatte für den Ausbau des Breitbandnetzes, strebte die Stadt seit Sommer eine Kooperation mit der Telekom an. Jetzt ist der Vertrag unter Dach und Fach, wie Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) mitteilte. „Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas“, so Dörr.

Telekom-Regionalmanager Gerd Schäfer macht deutlich, dass die Firma Glasfaser Plus seine Ausbauzusage nicht an eine bestimmte Quote von Verträgen knüpft. Dies ist in der Regel beim Konkurrenten Deutsche Glasfaser/Inexio der Fall. Glasfaser Plus vermiete das Netz an alle Telekommunikationsanbieter, so dass Nutzer selbst entscheiden können, mit welchem Anbieter sie einen Vertrag abschließen. Voraussetzung ist freilich, dass es mehrere Anbieter gibt. Die Telekom habe bereits angekündigt, das Netz ihrer Tochterfirma nutzen zu wollen, teilt das Unternehmen weiter mit.

In der Ausbauphase kostenlos

Glasfaser Plus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und dem australischen Fondsverwalter IFM Investors, der weltweit Pensionsgelder in Infrastrukturunternehmen anlegt. Die Firma will nach eigenen Angaben bis 2028 vier Millionen gigabitfähige Glasfaser-Anschlüsse vor allem im ländlichen Raum bauen.

Während der Ausbauphase können Hauseigentümer ihre Immobilien kostenfrei anschließen lassen, wenn sie einen Glasfaser-Tarif bei einem Telekommunikationsanbieter abschließen. Ein Anschluss nach der Ausbauphase kostet für Kunden der Telekom rund 800 Euro.

Das neue Netz erlaubt nach Angaben des Anbieters eine Downloadgeschwindigkeit von einem Gbit/s. „Damit können alle bekannten Anwendungen problemlos genutzt werden.“

Beim Ausbau in Deidesheim geht es, im Gegensatz zum derzeitigen Ausbau in vielen anderen Kreisgemeinden, um einen Ausbau ohne staatliche Förderung. Grund ist, dass Deidesheim nicht zu den so genannten „weißen Flecken“ gehört. Die Internetversorgung ist dort besser, weil es Fernsehkabel gibt. Diese können auch für die Internetversorgung genutzt werden.

Firma auch in Elmstein tätig

Als Voraussetzung für den Bau habe das Unternehmen Glasfaser Plus genannt, dass Kabel auch in einer Tiefe von etwa 40 Zentimetern verlegt werden dürfen, hatte Dörr im Sommer gegenüber der RHEINPFALZ erklärt. Dem habe der Stadtrat zugestimmt. Grundsätzlich sei dadurch zwar die Gefahr größer, dass die Kabel bei späteren Arbeiten beschädigt werden. Dem solle jedoch durch eine sorgfältige Dokumentation entgegengewirkt werden.

Bereits vor Deidesheim hat die Gemeinde Elmstein im August einen Vertrag mit Glasfaser Plus abgeschlossen – als erste Gemeinde im Kreis Bad Dürkheim. Etwa 450 Haushalte können 2024 kostenlos einen Glasfaseranschluss bekommen. Teile von Elmstein gehören aber auch zu dem Gebiet, das die Deutsche Glasfaser/Inexio mit staatlicher Förderung ausbaut.

Info

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und den Tarifen der Telekom: Telekom Shop, Neustadt, Hauptstraße 51; Telekom-Partner KTFischer, Deidesheim, Weinstraße 11; www.telekom.de/glasfaser; Kundenservice Privatkunden 0800 2266 100 (kostenfrei).