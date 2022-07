Nachdem das Unternehmen Deutsche Glasfaser in Deidesheim nicht genügend Interessenten gefunden hat für den Ausbau des Breitbandnetzes, strebt die Stadt Deidesheim eine Kooperation mit der Telekom an. Die Chancen stünden gut, dass das Projekt zustande komme, sagte Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU). Das Unternehmen habe als Voraussetzung genannt, dass Kabel auch in einer Tiefe von etwa 40 Zentimeter verlegt werden können. Dem habe der Stadtrat zugestimmt. Grundsätzlich sei dadurch zwar die Gefahr größer, dass die Kabel bei späteren Arbeiten beschädigt werden. Dem solle jedoch durch eine sorgfältige Dokumentation entgegengewirkt werden. Die Deutsche Glasfaser hatte im Juni mitgeteilt, dass die so genannte Nachfragebündelung beendet wird, da die Anzahl an Vertragsabschlüssen zu niedrig sei. Dadurch sei die Wirtschaftlichkeit nicht gewährleistet. Beim Ausbau in Deidesheim geht es, im Gegensatz zum derzeitigen Ausbau in vielen anderen Kreisgemeinden, um einen Ausbau ohne staatliche Förderung. Grund ist, dass Deidesheim nicht zu den so genannten „weißen Flecken“ gehört. Die Internetversorgung ist dort besser, weil es Fernsehkabel gibt. Diese können auch für die Internetversorgung genutzt werden.