Die Glasfaser Plus will 2024 rund 450 Haushalte in Elmstein ans schnelle Internet anschließen. Was die neue Ausbaugesellschaft, an der die Telekom beteiligt ist, von anderen Anbietern unterscheidet.

Glasfaser Plus mit Sitz in Köln ist ein 2021 gegründetes Joint-Venture – also ein Zusammenschluss – der Deutschen Telekom und der Investmentgesellschaft IFM Global Infrastructure Fund,