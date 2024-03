Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bereits Ende 2023 hatte die FDP-Fraktionsvorsitzende Brigitta Röthig-Wentz moniert, von der Citywacht sei weit und breit nichts zu sehen, sie sei ein Flop. Jetzt ist das amtlich: Bürgermeister Manfred Schulz hat das von seiner Vorgängerin initiierte Projekt eingestellt.

„Es hat sich nicht bewährt“, resümierte der CDU-Mann in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses der Stadtbildpflege. Der Name Citywacht verspreche mehr, als er halte, so Schulz.