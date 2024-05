In Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen gestaltet der protestantische Kirchenbezirk das Friedensgebet am Dienstag, 14. Mai, um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Daniela und Peter Miklusz vom Kulturcafé Mon Général übernehmen den szenisch-literarischen Teil. Bei der Liturgie wirken Pfarrerin Martina Horak-Werz, Dekan Andreas Rummel und Pfarrer Thomas Klein mit. Musikalisch wird das Friedensgebet von Marcus Heberger am Saxophon begleitet. Anschließend wird die Wanderausstellung zur Bücherverbrennung während des Nationalsozialismus in Deutschland im Rathaus eröffnet.