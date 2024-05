Ein Abendlob mit gregorianischen Gesängen gibt es am Dienstag, 14. Mai, um 18 Uhr in der Klosterkirche in Enkenbach im Rahmen der Pfingstnovene, den täglichen Andachten an den neun Tagen vor Pfingsten. Es singt Musica Palatina. Das Ensemble beschäftigt sich intensiv mit dieser liturgischen Musik des Mittelalters und orientiert sich an den wichtigsten Handschriften des 9. und 10. Jahrhunderts. Die Leitung hat Markus Braun aus Ludwigshafen. Der Dirigent und Kirchenmusiker beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Theorie und Aufführungspraxis dieser Musik. rhp/ütz