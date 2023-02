In der Westpfalz gibt es ganz viele Ideen, um Busse oder Müllfahrzeuge künftig mit Wasserstoff zu betreiben. Auch große industrielle Abnehmer würden lieber heute als morgen von Erdgas auf Wasserstoff umsteigen. Aber noch fehlen Fördergelder.

Die DNA-Analyse, die Aufschluss bringen soll, welches Tier ein Schaf am Wochenende in Frankenstein getötet hat, läuft noch. Aber es verdichten sich Hinweise darauf, dass diesmal kein Wolf zugeschlagen hat.

Eine Stadt ohne E-Scooter? Die RHEINPFALZ wollte von den Kandidaten, die sich am Sonntag zur Oberbürgermeisterwahl stellen, wissen, was sie davon halten. Während sich sechs Kandidaten einig sind, sieht es die siebte ganz anders …

Was tun im Notfall? Ob in Gedanken oder in der alltäglichen Hektik: Plötzlich ist die Wohnungstür zu, der Schlüssel drinnen, und man selbst steht draußen. Wenn kein Schlüssel beim Nachbarn hinterlegt ist, muss Hilfe her. Was zu beachten ist.

Zum ersten Mal veranstaltet die US-Armee eine Jobmesse im Kreis Kaiserslautern. Warum Ausbildungsleiter Daniel Nagel eine solche Messe auf die Beine stellt und was ihre Ziele sind, erzählt er im Gespräch mit Monika Klein.