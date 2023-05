Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob in Gedanken oder in der alltäglichen Hektik: Plötzlich ist die Wohnungstür zu, der Schlüssel drinnen und man selbst steht draußen. Wenn kein Schlüssel beim Nachbarn hinterlegt ist, muss Hilfe her. Was zu beachten ist.

Wie schnell ist es passiert: Abends noch kurz den Müll rausgebracht oder in der morgendlichen Hektik auf dem Weg zur Arbeit die Tür zugezogen – doch der Wohnungsschlüssel