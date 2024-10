Pflastersteine, so weit das Auge reicht. Und das ersehnte Grün? Seit Juli ist die Kaiserslauterer Fruchthallstraße als Teil der Neuen Stadtmitte fertiggebaut – bis auf ein paar junge Bäume aber sucht man Pflanzen und schattige Plätzchen vergebens. Stattdessen: Beton, der sich im Sommer aufzuheizen droht, fast wie am Schillerplatz. Passiert da noch was?

Auf dem Schillerplatz, einem belebten Ort im Lautrer Stadtkern, standen einst elf schöne, große Platanen. Grüne Majestäten sozusagen,