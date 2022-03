Erfenbach hat einen neuen Ortsvorsteher. Bei der Sitzung des Ortsbeirates am Dienstagabend in der Kreuzsteinhalle entfielen auf Paul-Peter Götz (FWG) elf der 14 abgegebenen Stimmen. Es gab drei Enthaltungen. Der 73-Jährige ist Nachfolger von Reiner Kiefhaber (SPD), der sein Amt Ende Oktober vergangenen Jahres aus beruflichen Gründen niedergelegt hat. Seitdem führte Götz als Kiefhabers Stellvertreter bereits die Amtsgeschäfte. Da für eine Urwahl, die für 6. März angesetzt war, keine Kandidatenvorschläge eingegangen waren, wählte nun der Ortsbeirat.

Paul-Peter Götz, aus den Reihen der Freien Wähler vorgeschlagen, war der einzige Kandidat. Nach seiner Wahl wurde er von Oberbürgermeister Klaus Weichel zum Ortsvorsteher ernannt, vereidigt und in sein Amt eingeführt. Götz dankte für das Vertrauen. Er verwies auf die bisherige gute Zusammenarbeit, die Erfenbach nach vorne gebracht habe. „So soll es auch in Zukunft sein.“ Weichel überreichte Kiefhaber die Entlassungsurkunde und bescheinigte ihm, als Ortsvorsteher immer präsent gewesen zu sein. Kiefhaber habe sein Amt verkörpert und gelebt.

Paul-Peter Götz, verheiratet und Vater von drei Kindern, hat bei dem früheren Kaufhaus Hertie in Kaiserslautern Dekorateur und Plakatmaler gelernt. Zusammen mit seinem Bruder Dieter Götz, einem gelernten Schriftsetzer, hat er 1978 die Werbeagentur Götz in Erfenbach gegründet und sich auf den Messebau für die Industrie spezialisiert. Seit 2014 gehört er der Freien Wählergruppe Kaiserslautern an. Er war Vorsitzender seiner Fraktion im Ortsbeirat Erfenbach und ist bereits in der zweiten Legislaturperiode Mitglied im Stadtrat Kaiserslautern.