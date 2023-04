Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ortsbeirat Erfenbach wählt am Dienstag, 19 Uhr, in der Kreuzsteinhalle, einen neuen Ortsvorsteher. Die Wahl wurde notwendig, da Reiner Kiefhaber (SPD) sein Amt nach zwölf Jahren am 31. Oktober 2021 aus beruflichen Gründen niedergelegt hat.

Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung für Sonntag, 6. März, eine Urwahl des Ortsvorstehers vorgesehen. Da für die Urwahl keine Kandidatenvorschläge eingereicht wurden, sei die