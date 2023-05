Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Anfang Oktober ist auf der Europahöhe das neue Porsche Zentrum in Betrieb gegangen. Zehn Millionen Euro wurden in das Autohaus investiert, das weltweit eines der ersten seiner Art ist. Wie es mit dem bisherigen Standort weitergeht, wird sich wohl in diesem Monat entscheiden.

Viel Glas, lichtdurchflutet, hohe Decken, die das Porsche Zentrum größer erscheinen lassen, als es eigentlich ist, verrät Geschäftsführer Michael Schmidt: „Fast wie eine Kathedrale.“