In der Europaallee, an der Anschlussstelle Kaiserslautern Ost der A6, entsteht ein neues Porsche-Zentrum, in das die Georg Rittersbacher Sportwagen GmbH einzieht. Als Partner mit im Boot ist die Löhr & Becker AG aus Koblenz, die Gesellschafter wird. Weitere Kooperationen könnten folgen.

Mitte des Jahres wird mit dem Neubau begonnen werden, fertig sein soll das Porsche-Zentrum in der zweiten Jahreshälfte 2022, wie Daniel Georg Rittersbacher, der geschäftsführende Gesellschafter