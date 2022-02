Die Arbeiten zur Fernwärmeerschließung auf dem Betzenberg schreiten voran. Die Stadtwerke (SWK) investieren in dem Wohngebiet rund ums Stadion 2,4 Millionen Euro.

Seit Mitte Januar ist für den nächsten Bauabschnitt der Kreuzungsbereich Kantstraße und St. Quentin-Ring für den Verkehr gesperrt. „Aktuell wird der Rohrgraben an der Kreuzung verfüllt. Wenn das Erdreich sich etwas gesetzt hat, überprüfen wir in dieser Woche die Verdichtung. Die Asphaltarbeiten zur Wiederherstellung der Straßendecke sind für den 24. Februar eingeplant“, informierte eine Sprecherin der Stadtwerke auf Anfrage. Nach angemessener Trocknungsphase werde die Kantstraße voraussichtlich ab Montag, 28. Februar, wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Asphaltarbeiten seien allerdings immer witterungsabhängig. Bis die Arbeiten abgeschlossen sind, ist eine Umleitung ausgeschildert. Vom Betzenberg aus wird der Verkehr über die Hegelstraße am Stadion vorbei und dann durch die Fritz-Walter-Straße wieder auf die Kantstraße geführt. Aus Richtung Barbarossastraße ist die Kantstraße bis zur Tankstelle durchgehend befahrbar.

Bauarbeiten auch in Höhe des Hotels

Der nächste Bauabschnitt umfasst nach SWK-Angaben einen weiteren Bereich auf rund 100 Metern im St.-Quentin-Ring, auf Höhe der Ausfahrt des Best-Western-Hotels. Hier sind Leitungsverlegungen bis zu einem Anschlusspunkt in der Rousseaustraße vorgesehen. Die Arbeiten erfolgen auf einem Parkplatz außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums. „Aktuell prüfen wir Lösungen, um die Einschränkungen für die Parkmöglichkeiten so gering wie möglich zu halten“, so eine Sprecherin. Die Bauarbeiten in dem Bereich werden voraussichtlich acht Wochen in Anspruch nehmen. Im Rahmen der Bautätigkeiten wird zusätzlich ein Fernwärme-Hausanschluss hergestellt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen seien dabei nicht zu erwarten.

„Wir liegen absolut im Zeitplan“

Die Arbeiten zur Erschließung des Betzenbergs mit Fernwärme schreiten nach Angaben des Versorgungsunternehmens zügig voran. „Wir liegen absolut im Zeitplan“, so die SWK. Geplant ist, dass die Arbeiten im Herbst 2023 abgeschlossen werden. Die Anschlussmöglichkeiten der Gebäude auf dem Betzenberg richten sich nach dem Bauzeitenplan und dem Verlauf der neuen Trasse. Im weiteren Verlauf folgt der Abschnitt Kantstraße bis zur Betzenbergschule. Voraussichtlich im Jahr 2023 werden dann die Liegenschaften von der Hegelstraße bis zur Leibnizstraße angeschlossen.

Umweltschonende Wärme aus dem Heizkraftwerk

Seit knapp einem Jahr wird in der Kantstraße gearbeitet. Die Stadtwerke investieren in ein neues Leitungsnetz, um umweltschonende Wärme aus dem Heizkraftwerk Karcherstraße in das Wohngebiet rund ums Stadion zu bringen. Im Jahr 2020 war der PRE-Park ans Fernwärmenetz angeschlossen worden. Auf einer Strecke von vier Kilometern werden neue Versorgungsleitungen verlegt. Laut SWK-Vorstandsmitglied Markus Vollmer ist die Erschließung des Betzenbergs mit emissionsarmer Fernwärme ein wichtiger Schritt. Mit Ende der Baumaßnahme im Herbst 2023 könnten durch die Belieferung mit Fernwärme jährlich zusätzlich 350 Tonnen CO 2 eingespart werden.

Seit Jahren nutzen die SWK Abwärme, die bei der Stromerzeugung im Kraftwerk Karcherstraße entsteht, und leiten sie direkt zu Haushalten, Unternehmen und Institutionen weiter. Mit einer Netzlänge von aktuell insgesamt 100 Kilometer versorgen die SWK bislang rund 1500 Gebäude und Einrichtungen mit Fernwärme.