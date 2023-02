Photovoltaik-Anlagen auf Ackerland sollen in Rheinland-Pfalz helfen, die Klimaschutzziele zu erreichen. Allerdings bringt das Probleme für die Landwirtschaft mit sich. Die Pachtpreise explodieren angesichts der gut zahlenden Konkurrenz aus dem Energiesektor. Was dahinter steckt und was Landwirte sagen.

Erneut wurde am vergangenen Samstag auf Frankensteiner Gemarkung ein totes Schaf gefunden. Wie bei dem Tier, das im Dezember auf einer Weide entdeckt worden war, könnte auch dieses Schaf einem großen Beutegreifer zum Opfer gefallen sein.

Am Kranichwoog gibt sich mittlerweile das „Who is Who“ der Vogelwelt ein Stelldichein. Von A wie Alpenstrandläufer bis Z wie Zwergtaucher: Der Linse von Vogelbeobachter Alexander Weis bleibt nichts verborgen. Auch nicht der ein oder andere unglückliche Fisch.

Sie sind gefühlt überall und jedes einzelne ist eine Straftat: Graffiti. Ob bunte Bilder oder nur scheinbar dahin gekritzelte Schriftzüge, die Innenstadt ist übersät davon. Die Polizei rät dazu, jede Schmiererei anzuzeigen. Ganz verhindern lassen sich Graffiti jedoch nicht.

Wir sind Familie: „Es war eine sehr gute Entscheidung.“ Seit Sommer 2021 leben Tim und Lisa Lessmeister mit ihren Töchtern Leni und Tilda im Nils-Projekt der Bau AG im Goetheviertel. Und fühlen sich dort pudelwohl. Die Wohnungen sind begehrt, die Wartelisten lang. Denn für eine harmonische Hausgemeinschaft muss die Mieter-Mischung stimmen.

Am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr haben Mitglieder der Aktionsgruppe „Letzte Generation“ kurzfristig den Verkehr in der Zollamtstraße lahmgelegt. Das hat eine Sprecherin der Polizei bestätigt. Mitten im Berufsverkehr hatten zwei Aktivisten in der Zollamtstraße versucht, sich auf einem Zebrastreifen vorm Elf-Freunde-Kreisel festzukleben.