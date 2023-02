Am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr haben Mitglieder der Aktionsgruppe „Letzte Generation“ kurzfristig den Verkehr in der Zollamtstraße lahmgelegt. Das hat eine Sprecherin der Polizei bestätigt. Mitten im Berufsverkehr hatten zwei Aktivisten in der Zollamtstraße versucht, sich auf einem Zebrastreifen vorm Elf-Freunde-Kreisel festzukleben. „Es hat aber nicht geklappt. Die Aktion wurde innerhalb weniger Minuten durch die Polizei beendet“, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Beiden Personen sei ein Platzverweis ausgesprochen worden. In der Zollamtstraße war es zu einem Stau gekommen. Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei alarmiert, die schnell vor Ort war – der Kreisverkehr ist nur wenige Meter vom Polizeipräsidium entfernt. Im Vorfeld hatten Unterstützer der Klima-Aktivisten „Letzte Generation“ angekündigt, „einen wichtigen Verkehrsweg“ friedlich blockieren zu wollen. Die Störaktion in Kaiserslautern sei der Auftakt von Protestaktionen der „Letzten Generation“ in Städten im gesamten Bundesgebiet, hieß es in einer Pressemitteilung.