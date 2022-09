Was am Donnerstag in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

An Spannung fehlte es wahrlich nicht in der Kreispokalpartie zwischen der SG Krottelbach/Ohmbach und dem VfB Reichenbach II. Alles wurde geboten. Verlängerung und Elfmeterschießen. Doch auf dem Höhepunkt folgte ein jähes Ende.

Die Bewertung der Kriminalstatistik, in der Kaiserslautern auf dem achten Platz im bundesweiten Ranking der Großstädte mit der höchsten Kriminalität liegt, wird weiterhin unterschiedlich ausfallen. Einigkeit herrscht aber wohl bei der Feststellung: Jede Straftat ist eine zu viel. Neue Erkenntnisse soll die Sicherheitsstudie der Stadt liefern.

Schlussspurt: Läuft alles nach Plan, dann rollt der Verkehr in der Merkurstraße ab Samstagabend wieder. Am Freitag stehen letzte Deckenarbeiten auf dem Programm, am Samstag soll die Baustelle abgebaut werden.

Seit Tagen ist Schulhausverwalter Karl-Martin Schneider mit seinen Hausmeisterkollegen Nicklas Dietzel und Gerd Christmann im Schulzentrum Nord dabei, die Weichen für einen reibungslosen Schulanfang zu stellen: „Wenn am Montag für Schüler und Lehrer nach den Sommerferien wieder die Schule beginnt, heißt es Durchstarten. Da muss alles laufen.“

Das Projektil, das vermutlich am Sonntagabend die Scheibe eines Kinderzimmer-Fensters in der Verbandsgemeinde Weilerbach durchschlagen hat, stammt vermutlich aus einem Jagdgewehr. Der Vorfall wird als Ordnungswidrigkeit eingestuft und an die zuständige Jagdbehörde der Kreisverwaltung Kaiserslautern abgegeben.

An den Themen erneuerbare Energien, Sparen und Sanieren kommt keiner mehr vorbei. Doch wie soll man das anpacken? Bianca Gaß ist die neue Sanierungsmanagerin in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Wie sie den Bürgern – und der Verwaltung – bei der Umsetzung der Energiewende hilft.