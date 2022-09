Das Projektil, das vermutlich am Sonntagabend die Scheibe eines Kinderzimmer-Fensters in einem Haus in der Verbandsgemeinde Weilerbach durchschlagen hat, stammt vermutlich aus einem Jagdgewehr. „Nach den bisherigen Ermittlungen gibt es aktuell keine Anhaltspunkte, die einen anderen Schluss zuließen“, so Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort. Zu Marke und Modell der Waffe konnte er keine Angaben machen. „Das zu untersuchen, wurde von uns nicht beauftragt.“ Ein Verantwortlicher steht bislang nicht fest. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, da das Kinderzimmer zum Zeitpunkt des Schusses leer war. Der Vorfall wird laut Erfort als Ordnungswidrigkeit eingestuft und an die zuständige Jagdbehörde der Kreisverwaltung Kaiserslautern abgegeben, sagt Erfort. Auch wenn bei dem Schuss Menschen potenziell gefährdet wurden, handele es sich doch nur um eine Ordnungswidrigkeit, weil „es den Straftatbestand fahrlässige versuchte Körperverletzung nicht gibt“, erläuterte er.