Schlussspurt: Läuft alles nach Plan, dann rollt der Verkehr in der Merkurstraße ab Samstagabend wieder nach Plan. Am Freitag stehen letzte Deckenarbeiten auf dem Programm, am Samstag soll die Baustelle abgebaut werden.

Die Sommerferien gehen zu Ende und damit läuft auch die Zeit der Baustelle in der Merkurstraße ab. Dort wurde in den vergangenen Wochen, seit Mitte August, die Fahrbahndecke in unmittelbarer