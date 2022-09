Seit Tagen ist Schulhausverwalter Karl-Martin Schneider mit seinen Hausmeisterkollegen Nicklas Dietzel und Gerd Christmann im Schulzentrum Nord dabei, die Weichen für einen reibungslosen Schulanfang zu stellen. „Wenn am Montag für Schüler und Lehrer nach den Sommerferien wieder die Schule beginnt, heißt es Durchstarten. Da muss alles laufen.“ Annähernd 3000 Schülerinnen und Schüler und mehr als 100 Lehrer hätten Anspruch auf ein funktionstüchtiges Schulgebäude einschließlich der Außenanlagen.

Bereits in den ersten drei Ferienwochen hätten die Reinemachefrauen die Grundreinigung von 99 Schulsälen und Werkstätten für Bau-, Maler-, Schreiner- und Metallberufe durchgeführt. „Bei reduziertem Personaleinsatz keine leichte Aufgabe“, bedauert Schneider einen hohen Krankenstand und Personalmangel. „Alle Unterrichtsräume mussten ausgeräumt und wieder eingeräumt werden.“

Technik wurde in den Ferien überprüft

Steckdosen und Lichtschalter wurden auf ihre Sicherheit überprüft, das Belüftungssystem begutachtet und Filter ausgetauscht. Versorgungsleitungen wie Heizung und Wasser mussten kontrolliert, die Technik auf die kommende Zeit eingestellt werden. „Wir arbeiten mit Computertechnik und heizen mit Gas“, so der gelernte Feinmechaniker, der seit 1998 für das Gebäude der Berufsbildenden Schule I Technik auf dem Kaiserberg verantwortlich ist.

Ein waches Auge hatte das Hausmeisterteam auch auf die Fenster der Unterrichtsräume. Zwei der Kippfenster in jedem Unterrichtssaal müssen ganz zu öffnen sein, erinnert er an ausreichend Belüftungsmöglichkeiten. Apropos Corona: Auch im neuen Schuljahr werden in den Fluren des Schulgebäudes Desinfektionsspender stehen und Schüler und Lehrer als Präventionsmaßnahme gegen eine Viruserkrankung dienen.

Außengelände ist mehr als nur ein großer Vorgarten

„Zum Schulbeginn sollen Schüler und Lehrer ein einladendes Schulgebäude vorfinden.“ Für neue Schüler sei das erste Bild prägend für ihre künftige Zeit an der Schule, ist Schneider um eine gute Visitenkarte bemüht. Neben dem Schulhaus ist es weiter Aufgabe der Hausmeister, das Außengelände der BBS I in Ordnung zu halten. „Das ist nicht mit einem Vorgarten vergleichbar“, verdeutlicht er die Größenordnung der Anlage um das Schulzentrum. „Von uns aus kann das neue Schuljahr beginnen.“