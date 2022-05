„Wir sind mit den Rückmeldungen zufrieden“, sagt Bernhard Erfort, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, mit Blick auf die „Aktenzeichen XY... ungelöst“-Folge vom Mittwochabend. In der Fernsehsendung ist die bislang ungeklärte Tötung von Diana Bodi im Dezember 2020 aufgegriffen worden. In nachgestellten Szenen wurden die letzten Tage und Stunden der getöteten Frau gezeigt, Ermittler Roland Morzik erläuterte den Fall im Studio.

Elf Hinweise seien danach bis Donnerstagvormittag bei der Polizei eingegangen, darunter laut Erfort „ein guter Hinweis aus den Niederlanden“. Dort habe eine Frau die Sendung gesehen und sich daran erinnert, Bodi am 11. Dezember 2020 am Hauptbahnhof in Kaiserslautern gesprochen zu haben. Erfort: „Die Frau hat Diana Bodi mit ihrem Handy telefonieren lassen und kurz mit ihr gesprochen.“ Das bestätige die Theorie der Ermittler, dass Diana Bodi mit dem Zug nach Kaiserslautern gekommen ist.

Alle Hinweise werden nun von der Polizei überprüft. „Wir hoffen, dass da der entscheidende Hinweis dabei ist oder ein Tipp neue Ermittlungsansätze bringt“, erläutert Erfort.