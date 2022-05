250 Hinweise zum „Mordfall Bodi“ haben die Polizei bislang erreicht – der entscheidende Tipp war allerdings noch nicht darunter. Am Mittwochabend werden in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ die letzten Tage und Stunden im Leben von Diana Bodi nachgestellt. Kriminalhauptkommissar Roland Morzik erklärt, was sich die Ermittler davon erhoffen – und wo entscheidende Hinweise herkommen könnten.

An einem späten Montagabend, 14. Dezember 2020, hatten Passanten in der Staubörnchenstraße eine leblose Frau mit zunächst unbekannter Identität gefunden. Schnell war klar, dass die Unbekannte Opfer eines Tötungsdelikts wurde, und die Polizei richtete eine Sonderkommission ein. Deren Leitung übernahm Roland Morzik, der damals stellvertretende Leiter der Mordkommission im Polizeipräsidium Westpfalz.

Dass es sich bei der unbekannten Toten um Diana Bodi aus Ozd (Ungarn) handelt, wurde im Februar 2021 öffentlich. Die ungarische Staatsangehörige war am 4. November 2020 nach Deutschland eingereist, um hier als Pflegekraft zu arbeiten.

Der entscheidende Hinweis ist bisher nicht eingegangen

Seit Dezember 2020 laufen nun also schon die Ermittlungen der Kriminalpolizei, eine Belohnung von 10.000 Euro wurde ausgesetzt, für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen. Doch der entscheidende Hinweis ist bislang nicht eingegangen. Nun geht die Polizei noch einmal deutschlandweit an die Öffentlichkeit – in der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Nach der Ausstrahlung der Livesendung, für die Morzik nach München gereist ist, um vor der Kamera Rede und Antwort zu stehen, erhoffen sich die Ermittler zu verschiedenen Punkten Hinweise aus der Bevölkerung.

Morzik: „Bodi war am 11. Dezember aus Richtung Pforzheim mit der Bahn unterwegs nach Trier. Der letzte uns bekannte Kontakt fand in Mannheim statt. Ab dem Zeitpunkt tappen wir im Dunkeln.“ Vielleicht wurden an jenem Tag im Dezember im Bahnhofsbereich oder einem Zug Fotos geschossen, die Bodi und mögliche Begleitpersonen zeigen. Morzik: „Eine Hypothese ist, dass Frau Bodi im Zug nach Kaiserslautern jemanden kennengelernt hat.“

Mysteriöser Mann auf Überwachungskamera zu sehen

Weil der Zug Verspätung hatte, traf er um 18.04 Uhr nicht wie geplant in Trier-Saarburg, sondern in Kaiserslautern ein. Die Polizei geht davon aus, dass Bodi am Hauptbahnhof in Kaiserslautern ausstieg. Ein weiterer Punkt, der Fragen aufwirft und möglichen Zeugen aufgefallen sein könnte: „Am 12. Dezember wurde gegen 6 Uhr an einem Geldautomaten am Hauptbahnhof zweimal versucht, mit einer EC-Karte Geld abzuheben.“ Unklar ist, ob Diana Bodi selbst am Geldautomat stand. Danach verliert sich ihre Spur.

Beim Auswerten der Aufzeichnung einer Überwachungskamera des Parkhauses in der Rosenstraße sind die Ermittler auf einen Mann aufmerksam geworden, der am 12. Dezember gegen 21.30 Uhr mehrfach vor dem Parkhaus auf und ab läuft und schließlich einen Einkaufswagen hinter sich her zieht. Auf der unteren Ablage des Wagens transportiert er einen größeren, weißen Gegenstand. Bei diesem Gegenstand könnte es sich um die verpackte Leiche von Diana Bodi handeln. Morzik: „Das muss nicht zwingend der Täter sein, aber vielleicht eine weitere tatbeteiligte Person.“

Mordkommission hofft auf neue Hinweise

Auch jenseits der genannten Beispiele seien die Ermittler „froh über jeglichen Hinweis, der bei uns eingeht“. Nach der Ausstrahlung werde man jede Information aus der Bevölkerung gewissenhaft auswerten, kündigt Morzik an: „Wir hoffen, dadurch neue Ermittlungsansätze zu finden – oder ältere Ansätze mit neuen Informationen noch einmal aufgreifen zu können.“

Info

Im Fernsehen: Aktenzeichen XY... ungelöst. Ausstrahlung im Livestream und TV-Programm: ZDF, 11. Mai, 20.15 Uhr.

Zeugenhinweise: Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.