Der Fachkräftemangel in der Westpfalz wird in der kommenden Dekade zunehmen. Die Babyboomer-Jahrgänge stehen vor dem Renteneintritt. Um die Lücke zu schließen, wird die Ausbildung von Nachwuchskräften allein nicht ausreichen. Aber es gibt noch andere Strategien.

Kaiserslautern hat einen zweiten „Leichten Weg“. Im Naherholungsgebiet Blechhammer sind Wald, Wasser und frische Luft barrierearm, seniorengerecht und familienfreundlich erlebbar. Der Forst hat sich ins Zeug gelegt, sagt aber „es ist und bleibt ein Waldweg!“

Ab Montag wird in der Landstuhler Innenstadt gebaut. Die Hauptstraße wird deswegen über Monate hinweg gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Ludwigstraße. Sind Staus die Folge?

Und plötzlich steht der Stiftsplatz in Flammen! Naja, nicht wirklich. Aber wenn man sich einen internetfähigen Bildschirm vors Gesicht hält, dann schon. Möglich macht’s das KL.digital-Team. Während der Weihnachtsaktion lässt das städtische Digitalunternehmen Passanten die Haare von einem Drachen ansengen.

Die Stärken von Kindern zu fordern und ihre Schwächen zu fördern: Das ist das Ziel der Integrierten Gesamtschule (IGS) Goetheschule. Die Schule setzt dabei auf feste Klassenlehrer-Teams, die die Kinder von Stufe fünf bis neun begleiten. Kleine Lerngruppen und die Zusammenarbeit von Lehrkräften aller Schulformen sind wichtige Elemente.