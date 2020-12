Am späten Montagabend wurde in der Staubörnchenstraße in der Innenstadt von Kaiserslautern eine Tote gefunden. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Die Identität der toten Frau steht aktuell nicht fest, die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Zeugin meldet um 21 Uhr am Montag eine Leiche

Eine Zeugin meldete am Montag der Polizei kurz vor 21 Uhr, dass sie eine Leiche im Bereich der Staubörnchenstraße gefunden hat. Die Tote lag in einem frei zugänglichen Areal. Nach dem vorläufigen Ergebnis einer Obduktion, geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Nährere Angaben machte die Polizei nicht. Noch in der Nacht seien aber Spuren gesichert worden.

Die Identität der Frau ist nicht bekannt

Die Frau ist laut Polizei zwischen 35 und 50 Jahre alt, 1,66 Meter groß und 63 Kilogramm schwer. Die Frau hat braune Augen und dunkelbraunes, lockiges, schulterlanges Haar. Am rechten Unterschenkel hat sie eine Tätowierung in der Form von Blumen. Sie war mit einer weißen Winterjacke und einer roten Jogginghose der Marke Puma bekleidet. Außerdem trug die Tote ein schwarzes Langarmshirt und gefütterte, schwarze Damenstiefel.

Polizei bildet Sonderkommission

Ein Foto der Toten, der Tätowierung und der Kleidung sind auf der Fahndungsseite der Polizei zu sehen. Wer Hinweise auf die Identität der Toten geben kann, erreicht die Polizei unter Telefon 0631/369-2620. Die Kripo hat dazu eine Sonderkommission gebildet.